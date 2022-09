Se cumple un año desde que empezó a temblar el suelo en la zona sur de La Palma. El Instituto Geográfico Nacional ha recordado que tal día como hoy hace un año se detectó el inicio del enjambre sísmico en la zona sur de La Palma, que culminó ocho días después con la erupción del volcán Cumbre Vieja.

En sus redes sociales, el IGN indica que el 11 de septiembre de 2021 fue solo el principio del enjambre y se localizaron 11 terremotos por parte de la Red Sísmica Nacional de este instituto. De entrada, tan pocos terremotos no son significativos, pero la actividad no paró y en los días posteriores aumentó considerablemente.

La erupción volcánica comenzó el 19 de septiembre de 2021 en la zona de Cabeza de Vaca y se dio por concluida 85 días después, el 13 de diciembre. El IGN recuerda que investigadores de este instituto publicaron en 2020 un artículo científico donde se mostraban cambios en las emisiones gaseosas en la isla de La Palma compatibles con la presencia de magma bajo la isla y asociado a los enjambres sísmicos.

Además, aclaran que la presencia de magma bajo la superficie terrestre no implica necesariamente que comience un proceso eruptivo y "es más, aunque el magma comience a ascender, en muchos casos no culmina en erupción".

Fernando Clavijo exige una reconstrucción "real" en La Palma

El secretario general de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, exige un plan de reconstrucción real en La Palma tras la erupción volcánica pues hay mucho "desánimo" entre los afectados y hay un riesgo cierto de que empiece el despoblamiento.

"La gente se está mandando a mudar", señala en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del inicio del curso político en la que, aunque reconoce que el pueblo palmero "no es de quemar contenedores" a modo de protesta, sí que hay mucha gente tocada "psicológicamente", pues algunas personas "han perdido hasta la tumba de sus familiares".

Clavijo reconoce que la atención en la primera fase de la emergencia ha estado "bien", pero ahora "toca la reconstrucción" y aunque el Gobierno siempre habla de muchos millones la realidad es que "no sirve" si no se ven. Pone como ejemplo a los plataneros que "están esperando" y aún no tienen respuesta sobre la valoración de los terrenos o también a los que se les cayeron los invernaderos por la ceniza que "tiran de endeudamiento o ahorros".

Critica que un año después del comienzo de la erupción haya todavía unas 200 personas viviendo en hoteles y que se lleve un año para instalar viviendas tipo contenedor. En esa línea, señala que "todo el mundo fue a hacerse la foto a La Palma para ver el volcán", pero a la hora de la verdad "no hay un organismo pensando en la reconstrucción".