Críticas contra un colegio por otorgar a un niño con autismo el premio al "alumno más molesto"

La indignación ha estallado en Indiana, Estados Unidos, después de que saliese a la luz que un niño autista de 11 años había recibido el premio al "alumno más molesto" de su escuela, según ha recogido 'The Times of Northwest Indiana'.

Los hechos tuvieron lugar durante una ceremonia de fin de curso en la Academia Preparatoria Bailly, donde cada estudiante recibía un premio diferente. No obstante, la polémica llegó cuando un maestro de educación especial le otorgó a Bailey el galardón a "alumno más molesto".

"Estábamos cegados. Simplemente no lo esperábamos", ha declarado su padre Rick Castejon al diario. Asegura además que éste quiso abandonar el trofeo en una mesa pero que el profesor insistió de broma en que no lo olvidara.

El pequeño Bailey no suele hablar con mucha gente, se emociona fácilmente y en ocasiones se mueve mucho si está nervioso. No obstante, su familia no considera correcto el trato que éste ha recibido y quieren hacer pública su historia para que no le ocurra a ningún niño más.

Peter Morikis, representante de las autoridades educativas de la localidad, ha mostrado en un comunicado su rechazo a este tipo de comportamientos: "No aprobamos este tipo de comportamiento y continuaremos poniendo la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes en primer lugar. Extendemos nuestras más sinceras disculpas para el estudiante afectado, la familia y cualquier otra persona que se ofenda por este desafortunado incidente".

También han prometido a los progenitores, con los que se han reunido en privado, que sancionarán al docente implicado.