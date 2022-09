El número de trabajadores a los que hacen un contrato fijo y luego despiden por -supuestamente- no superar el periodo de prueba se ha multiplicado por 10. Muchos abogados sospechan que es una manera de hacer contratos temporales por la puerta de atrás.

Es el caso de la letrada María del Pilar Fonseca, que tiene varios casos de trabajadores a los que han echado durante el periodo de prueba. "Le dicen que no ha superado ese periodo de prueba porque no da el perfil, porque no cumple las expectativas", explica. Sin embargo, una vez deja la empresa, esta publica otra oferta de trabajo y contrata a otra persona: "Así, van encadenando contratos", denuncia.

Como la reforma laboral ha restringido mucho los contratos temporales, algunas empresas estarían utilizando como sustituto el periodo de prueba, que puede alargarse entre dos y seis meses. "Te hago un contrato fijo, establezco un periodo de prueba de tres meses o menos y durante ese periodo de prueba simplemente digo que no has superado en el momento en que a mí me apetece y se acaba el contrato por muy fijo que sea", resume el profesor de Derecho Laboral Daniel Toscani.

Así, al despedir durante el periodo de prueba el empresario no tiene que pagar indemnización ni justificar la causa. En este sentido, Silvia Parra, jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia, explica que dentro del periodo de prueba "sí que cabe la extinción sin alegar causa", salvo en supuestos como mujeres embarazadas.

Según los datos oficiales, en julio de este año se han multiplicado por 10 los despidos en periodo de pruebas de trabajadores indefinidos y, según los expertos, con mucha incidencia en la hostelería. Un sector donde hay muchísima rotación, según destaca el abogado laboralista José Molina, que advierte de que son "situaciones que antes se cubrían con contratos eventuales": "Ahora no se pueden cubrir y si finaliza el trabajo o el trabajador no cuadra se utiliza la vía de no superar el periodo de prueba", apunta.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que, al haber más contratación indefinida, es normal que haya más bajas durante el periodo de prueba. Argumentan que los números no indican que se esté utilizando en sustitución del contrato temporal.