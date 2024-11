En l'Albufera confluyen las aguas de varios barrancos. Por ello se lleva días centrando la búsqueda allí de más desaparecidos y la Guardia Civil continúa este sábado recorriendo sus aguas en lanchas neumáticas mientras, al mismo tiempo, los pescadores y agricultores de la zona siguen sin poder retomar la actividad por culpa del lodo que se mantiene en la zona.

Uno de ellos es José Vicente, un pescador en El Palmar que explica cómo la DANA ha puesto en pausa el trabajo de los pescadores de l'Albufera: "La catástrofe ha vaciado las lonjas. No hemos podido salir a faenar estos días. Un día normal suele entrar unos 500kg de pescado".

Eso sí, ellos saben cuál es la prioridad ahora mismo: "Ahora lo primordial es que se vaya solucionando la vida de las personas". De hecho, muchos pescadores están colaborando en las labores de búsqueda de cuerpos: "Los pescadores son los que conocen el lago palmo a palmo".

Es más, la lonja de El Palmar donó una gran parte lo que pescaron antes de la catástrofe, alrededor de 1.000 kilos de pesado. Y desde la DANA, no pueden salir a pescar. No solo por las labores de rescate, sino porque todavía no se sabe si el estado del agua y del pescado es óptimo.

Ellos son optimistas: "El color del agua es el mismo. Es agua con barro, pero el agua esta prácticamente igual, no creemos que salga nada fuera de lo normal". Porque si no es así y la pesca no se reactiva pronto, ven realmente complicado que el sector pueda resistir mucho más...

Situación peor viven los agricultores valencianos. Tras el paso de la DANA, los campos de caquis, cítricos y hortalizas han quedado totalmente destrozados. La entidad de seguros agrarios combinados Agroseguro eleva a 25.000 las hectáreas de cultivo afectadas que han perjudicado hasta a 10.000 agricultores.

Solo un tercio de las plantaciones han sido peritadas, pero todavía queda la gran mayoría debido a su difícil acceso. Eva García, perito agrónoma, indica que el principal problema ha sido la "inundación" de los campos.