Charlas rápidas de empresarias de éxito con estudiantes jóvenes con el mundo por delante. Este es el formato diseñado para que, de cara al próximo 8M, las estudiantes se den cuenta de que no tienen que conformarse y que la lucha contra la desigualdad es una lucha activa.

Así, Miriam Barajas exhibe su ejemplo. "Hubo quien me dijo 'no vas a poder aprender a programar' y dije 'mira, si he parido cuatro hijos y dos sin epidural, puedo hacer lo que me dé la gana'". Ahora es jefe de equipos en NTT Data, después de reenfocar su carrera para poder cuidar de sus vástagos. "Cuando tienes un lapso de años sin trabajar directamente te rechazan", asegura.

Una realidad que ahora explica junto con otras altas directivas. "Salen y descubren que eso que les contamos es cierto y que existe", dice Guadalupe Bragado, directora de FP en el Grupo CCC.

Las preguntas que más hacen: las relativas a la conciliación. "¿Cómo has podido compaginar el trabajo con tu familia?", pregunta una de las estudiantes. "La familia es un equipo, los hijos no son solo de la madre", responde Eduvigis Ortiz, la CEO de Alianzas Estratégicas en SAS. Que también advierte contra la brecha salarial: "Por favor, pide más. Está demostrado que cuando la mujer comienza un trabajo no pide un aumento de sueldo, el hombre sí", cuenta.