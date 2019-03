Conrado podría ser deportado a Cabo Verde, un país que no ha pisado en su vida

SU MADRE, CUANDO NACIÓ, NO LE NACIONALIZÓ

Conrado lleva toda su vida, 34 años, viviendo en un pueblo del Bierzo. Su madre, de Cabo Verde, no le nacionalizó cuando nació, simplemente le consiguió un permiso de residencia y Conrado durante todos estos años no ha regularizado sus papeles. Hace unos días fue detenido por un menudeo de drogas y ahora espera a ser deportado a un país que no ha pisado en su vida.