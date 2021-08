Dos personas han muerto y 18 resultaron heridas en la explosión de un autobús de pasajeros en la ciudad de Vorozezh, a unos 520 kilómetros de Moscú. Un suceso que se produjo en la noche de este jueves sin que haya trascendido la causa, según fuentes oficiales. "Triste noticia. En el hospital número 1 falleció otra víctimas más (de la explosión)", ha expresado el gobernador de la región, Alexandr Gúsev, a través de su canal de Telegram.

Las imágenes son impactantes: en ella se observa el autobús número 10 de Vorozezh. Una cámara muestra cómo algunos de sus pasajeros llegan corriendo para no perderlo. Momentos después, aparece otra pareja: ella se despide de él. No es consciente de que, en pocos segundos, a su espalda el autobús entero explota. En su interior viajaban cerca de 30 personas.

La onda expansiva reventó varias farolas cercanas. Hasta los coches que pasan por la concurrida calle tuvieron que esquivar el estallido. Instantes después, varias personas huyeron de su interior. Algunos testigos acudieron rápidamente en su ayuda. "Entré dentro y vi a una niña de 11 o 12 años apretujada entre dos asientos", contó uno de ellos.

Poco después, salieron más personas del vehículo, pero más despacio. Estaban en shock y salían de lo que quedaba del vehículo como podían. "Me lesioné la cabeza y todo se quedó negro. No sé qué pasó", relató una de las víctimas. Los servicios de emergencia no tardaron en llegar.

Alrededor del autobús solo encontraron un amasijo de hierros y heridos. Las 18 personas heridas tuvieron que ser trasladadas al hospital. Las causas aún se desconocen, pero se teme que la falta de mantenimiento haya sido la razón de esta trágica explosión.