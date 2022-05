El Pleno del Congreso ha dado luz verde, este jueves, a la Ley Orgánica de Garantías de la Libertad Sexual, conocida como 'ley del solo sí es sí' gracias al apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Vox que han decidido votar en contra y CUP que se ha abstenido. El texto pasa así a una nueva fase de tramitación en el Senado.

Esta norma, impulsada por el Ministerio de Igualdad, recoge una nueva definición de consentimiento que señala que "solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona".

Además, con esta norma en vigor se aunará en un solo tipo penal lo que antes se dividía en dos para distinguir el abuso (sin violencia o resistencia de la víctima) de la violación. La norma también desarrolla medidas procesales de acompañamiento a las víctimas, incluyendo la posibilidad de evitar contacto visual con el presunto agresor o de declarar en salas especiales.

Del mismo modo, este texto incluye la creación de centros de crisis 24 horas, para atender a víctimas de violencia sexual mayores de 16 años, o las casas de infancia para los menores de esa edad.

El proyecto de ley se ha aprobado, también, con el acuerdo alcanzado este miércoles por los dos partidos en el Gobierno con ERC, PNV y EH Bildu, por el que se obligará a los agresores sexuales menores a pasar por unos cursos de educación y formación en igualdad y violencia machista.

Lo que sí ha quedado fuera de la norma, después del paso de esta por la Comisión de Igualdad del Congreso, es la recuperación de la tercería locativa, así como otras medidas relacionadas con la lucha contra la trata con fines de explotación sexual.

Aunque Igualdad incluyó este tema en el borrador de la ley y el PSOE buscó endurecer aún más las medidas con enmiendas al texto, finalmente se han retirado las cuestiones referentes a este tema por falta de acuerdo. Formaciones como PNV, ERC, Eh Bildu o Ciudadanos abogaron porque se tratara en una ley específica y advirtieron de que no apoyarían el texto si se incluían estas iniciativas.

Los únicos grupos que han votado en contra de esta ley han sido PP y Vox. La portavoz de los 'populares' en este debate, Marta González, ha lamentado que no se incluya en ella la prostitución y ha explicado que esta no es "la ley que gustaría" al PP por su exposición de motivos que, según ha indicado, "parece una soflama electoral de Podemos"; porque "pone en riesgo la presunción de inocencia sobre la que se sustenta el derecho penal" español; y porque "no libera a la víctima de la revictimización", entre otros motivos.

Finalmente, la representante de Vox ha lamentado que la ley atente contra un "derecho fundamental como la presunción de inocencia" y que "fuerce al sistema a creer a la mujer sin pruebas", permitiéndole que "se vengue o destroce la vida de un inocente".

Del mismo modo, ha criticado que se ponga el foco en el piropo y ha asegurado que le "da pena no escuchar algunas cosas por la calle". "Nos van a hacer perder esa admiración e ingenio popular", ha concluido.

Montero: "El feminismo vuelve a hacer historia"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha celebrado este jueves que, con la aprobación en el Congreso de la ley del solo sí es sí, el movimiento feminista "vuelve a hacer historia" y se ha mostrado convencida de que será de los derechos más importantes "que podamos dejar a nuestras hijas en el presente y en el futuro".

De esta forma ha concluido Montero su intervención para cerrar el debate parlamentario del dictamen de la ley de garantía integral de la libertad sexual al que la mayoría de la cámara baja, a falta de la votación final, ha mostrado su respaldo con lo que la norma continuará su tramitación parlamentaria en el Senado.

"Hoy es un día muy importante para las mujeres de nuestro país, el 'solo sí es sí, el 'hermana yo sí te creo' por fin se convierte en una ley; la libertad sexual, por fin, va a ser un derecho en nuestro país y vamos a cambiar la violencia por la libertad y el miedo por el deseo. España desde hoy es un país más seguro para todas las mujeres", ha sentenciado la ministra.