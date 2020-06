Cómo disfrutar de la piscina de la urbanización este verano está generando más de una pelea vecinal, ante los nuevos horarios y restricciones de aforo que deben obedecerse en la fase 3 de la desescalada y ya en la nueva normalidad.

En la urbanización de Lola, por ejemplo, los turnos para poder disfrutar de la piscina comunitaria son casi surrealistas: a ella solo le corresponde usarla una vez cada 11 días y durante apenas dos horas. "Iremos alternando la playa con la piscina", se resigna esta sevillana.

"Me toca el 18, de 11:00 a 13:00 horas", explica por su parte Pepa, molesta por el hecho de que muchos vecinos votaran en contra de abrirla en absoluto. "Los que tienen segundas residencias, pues les da igual, pero los que nos quedamos aquí...", reprocha.

Puntos de fricción que se repiten en casi todas las comunidades, a menudo enfrentadas entre aquellos que no ven la hora de darse un chapuzón y quienes rechazan abrir la piscina por temor a un posible contagio. "Tengo terror, porque por cualquier tontería nos meten otra vez para adentro", reconoce al respecto una vecina.

Pero también hay división entre los vecinos a quienes les compensa pagar el sobrecoste que supone reabrir la piscina y los que creen que no. Y es que, de cara a la nueva normalidad, casi todas las comunidades han tenido que incurrir en gastos extra, como la contratación de más personal, refuerzo de la limpieza, instalar señalización...

No obstante, la cuestión de los turnos para bañarse es uno de los motivos de conflicto más habituales: muchos se han convertido en auténticos galimatías, con tablas complicadísimas donde localizar cuándo corresponde a cada cual darse un baño supone todo un reto. Eso, cuando el turno asignado no "te pilla trabajando" o, simplemente, "no te viene bien", según lamenta una propietaria.

