Condenado por delito de odio un hombre que insultó a una camarera salvadoreña y le dijo "ojalá gane Vox y os meta en pateras"

Un hombre de 75 años ha sido condenado a seis meses de cárcel, 540 euros de multa, y a pagar una indemnización de mil euros a una mujer salvadoreña a la que insultó y a la que profirió, entre otros comentarios ofensivos, que "ojalá gane Vox y os meta en patera para echaros".

Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Valladolid tras pactar una sentencia de conformidad por ambas partes. Además de la pena de cárcel y las multas, el septuagenario, de nombre Mariano H. P., deberá pagar las costas procesales y tiene prohibido durante dos años comunicarse con la víctima y "por cualquier medio o procedimiento, así como aproximarse a esta a una distancia inferior a los 150 metros de su persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado por ella", según expresa la sentencia, "a causa de los daños morales a ella causados por los actos" descritos.

La sentencia, que atribuye al hombre un delito de odio y discriminación, añade la inhabilitación del anciano por tres años y medio para profesión u oficio educativo, en el ámbito deportivo y de tiempo libre, junto con la realización de un curso de igualdad y no discriminación.

No paga e insulta en varias ocasiones

Los hechos se remontan a junio de 2023 y se produjeron en el bar "Taberna Castiza" de Valladolid en el que la afectada trabajaba. Todo empezó, según recoge la sentencia, con que el condenado acudió al bar, pidió un vino y se marchó del establecimiento sin pagar. El anciano volvió a acudir al establecimiento ese día sobre las 21 horas, pidiendo nuevamente un vino a una de las camareras, que le indicó que iba a cobrarle esa consumición y también la no pagada por la mañana.

Es en ese momento, según describe el relato de los hechos, cuando el encausado empezó a proferir insultos. En primer lugar, le contestó "yo no voy a pagar lo de la mañana porque me lo has puesto tú". A continuación, con el ánimo de humillarla por razón de su origen extranjero, en voz alta y perfectamente audible, para el resto de los presentes en el establecimiento, le dijo "puta, sinvergüenza, estas aquí chupando del bote, todas las latinas sois iguales, eres una asquerosa que sólo me pones sobras", ante lo cual la camarera le indicó en reiteradas veces que abandonara el lugar.

Una hora después, el acusado regresó al lugar de nuevo, para seguir insultando a la mujer: "Eres una puta, sólo vienes a aprovecharte, te tienes que ir a tu puto país", motivo por el cual ella se giró. Siguiendo en su actidid, el hombre se puso a menos de un metro de ella gritando "voy a ir a extranjería para ver si estás ilegal y me voy a encargar de que te echen a tu puto país, ojalá gane Vox y os metan en pateras para echaros a vuestro puto país".

Según se indica, no era la primera vez que este hombre se había dirigido con insultos similares a las empleadas de la taberna, ambas extranjeras, pues el comentario de las pateres lo había hecho en ocasiones anteriores.

La sentencia expresa que toda esta situación provocó en la perjudicada "sentimientos de humillación y menoscabo en su dignidad, así como ansiedad y miedo, ante la posibilidad de reiteración de esos hechos". Además, el anciano no ha estado privado de libertad por la presente causa.