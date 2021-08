Ojo con lo que se le pide a Alexa, que puede traer consecuencias. Sobre todo si utilizas las cuentas de tu expareja para hacerle la vida imposible a su nueva compañera.

Es lo que le ha pasado a una mujer de Reino Unido, que ha sido condenada por utilizar Alexa y las contraseñas de su ex por, entre otras cosas, amenazar a la nueva pareja de su ex, intentar asustarla apagando y encendiendo las luces de la casa y por publicar fotos desnudo en internet de su anterior compañero.

Phillipa Copleston-Warren ha reconocido la culpabilidad ante el juzgado, aunque la sentencia todavía no se conocerá hasta el 6 de octubre, según ha informado la BBC.

La mujer, de 46 años, utilizó las contraseñas para encender las cámaras de la casa de su expareja y ver a su nueva novia desnuda, a la que le gritó que se fuera utilizando los altavoces. Asimismo, usó la cuenta de su examante para mandarle amenazas en la web de citas donde se conocieron.

También publicó una foto de su ex desnudo en Facebook con un título en el que se cuestionaba "¿Estoy gordo? La pregunta que me hago todos los días". Él no se dio cuenta hasta que recibió mensajes escandalizados de sus amigos, alertándole del contenido gráfico e íntimo que habían visto.

Según la Fiscalía, la mujer "llevó a cabo una invasión muy grave de la privacidad. Hizo sentir a su víctima totalmente violada en su propia casa y también en internet. Además, no eliminó la imagen cuando se le pidió y cambió la contraseña de la cuenta para retrasar el acceso de su víctima".