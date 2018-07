Condenada a admitir que atentó contra el honor del torero Víctor Barrio y a pedir perdón público

Según ha informado la Fundación Toro de Lidia, se trata de la "primera victoria judicial ante un mensaje en redes sociales de un usuario identificado por la Policía", que demuestra que "no cabe anonimato y el refugio en las redes para su denuncia y castigo". La fundación puso a disposición de la Policía todos los mensajes que podían ser constitutivos de delito.

Cortizo fue demandada por la familia de Víctor Barrio a través de la Fundación después de que la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos la identificara. Ante la previsión de que la demanda fuera estimatoria, las partes han llegado a un acuerdo para evitar juicio.

Por ello, la demandada ha publicado un mensaje en el que se retracta y hace una "pública rectificación" del mensaje que publicó el 13 de julio de 2016 en Facebook y en el que admite que su mensaje en las redes sociales después del fallecimiento de Víctor Barrio supone "un grave atentado al honor de todos los toreros y, especialmente, de don Víctor Barrio" y por ello corrige y lamenta el mensaje.

Además, manifiesta su pesar y pide perdón por haber causado con su mensaje un "agravio agravio directo al honor y labor profesional, tanto de la persona, como a la familia de don Víctor Barrio". "Siendo que tales expresiones no fueron afortunadas y no debieron utilizarse, me desdigo de las mismas y lamento profundamente los daños que he podido ocasionar.

Así las cosas, y por la intromisión ilegítima en el derecho al honor de don Víctor Barrio y de su familia, me comprometo a indemnizar a la familia del torero fallecido como modo de reparación del daño ocasionado", concluye el mensaje en la red social. La mujer publicó el 13 de julio de 2016: "Pues yo soy una persona que apoyo la muerte de todos los toreros y aquellos que los defienden eso no son humanos son basura por lo cual exterminio.

A quién le guste bien y a quien no tmb yo de hipócrita no tengo ni el blanco de los ojos y de inhumana menos ya que esos no son humanos no se ni como podéis lamentaros por unos asesinos en serie".

Con ello, la Fundación celebra la "victoria" porque demuestra que el supuesto anonimato en las redes sociales no impide la denuncia, la identificación y posterior acción judicial contra mensajes que sean injuriosos, calumniosos o de cualquier otra naturaleza.