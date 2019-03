La Comunidad de Madrid recurre la sentencia de cubrir la rehabilitación de Mahesh por ser menor de 16 años

La justicia les ha dado la razón, Mahesh tiene derecho a recibir rehabilitación a cargo de la Sanidad pública, pero la Comunidad de Madrid se empeña en retrasar el proceso. "Recibimos la notificación del juzgado, de que la Comunidad de Madrid, Sanidad había recurrido la sentencia" dice Paloma Pastor, madre de Mahesh.

Hace dos años Mahesh se cayó por un barranco y sufrió un traumatismo craneoencefálico grave. Estuvo en coma veinticinco días y cuando despertó, sus padres se encontraron con que su hijo ya no era el mismo. Los médicos le diagnosticaron 'daño cerebral adquirido'. "Casi no hablaba, nonos conocía, no tenía memoria delpasado" dice la madre.

Los especialistas le recomendaron que iniciara una rehabilitación intensiva para recuperarse de las secuelas neurológicas. La sorpresa llegó cuando sus padres comprobaron que la Seguridad Social no les cubría el tratamiento por ser menor de 16 años. "Entenderíamos quizás un criterio clínico, pero no un criterio de edad y siendo ademáslos niños los excluidos, es algo que no se entiende" dice la madre de Mahesh.

Lo único que les ofrecieron era la sesión semanal de fisioterapia, insuficiente para progresar y ganar autonomía. "Si le hubiese prestado con este carácter multidisciplinar y de manera temprana, pues tendríamos una persona con más autonomía" dice Valeriano García, director de Federación Española de Daño Cerebral.

Para mejorar la calidad de vida, los padres de Mahesh están pagando de su propio bolsillo el tratamiento, llevan casi 26.000 euros invertidos en sesiones de fisioterapia y logopedia. El dinero ya no lo van a recuperar, pero seguirán luchando hasta que el servicio madrileño de salud asuma su responsabilidad.