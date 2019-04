Comparado con George Clooney, con el protagonista de Mad Men... la historia de Josete, el gorrilla convertido en hipster recorre el mundo: "No me reconozco"

A Josete, un gorrilla de 55 años, le ha costado asimilar lo que ha visto en el espejo. Un peluquero de Mallorca, Salva García, ha renovado su imagen radicalmente. El objetivo ha sido subir su autoestima y lograr que Josete sea un poco más feliz.

"Yo soy feliz conmigo, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo. Aparcar coches y estar así no hace feliz a nadie". La vida en la calle no le gusta, pero al ver su nueva imagen, Josete ha olvidado, por un rato, que es una persona sin hogar. "No me reconozco", explica.

Josete ha pasado de ser el gorrilla del barrio a ser la estrella de la plaza del Mercat Mallorquina. Nadie le reconocía y periódicos de todo el mundo le han llamado George Clooney, hipster y hasta lo han comparado con el protagonista de 'Mad Men'.

Peluqueros de distintos países trabajan con personas que viven en la calle: lavan su imagen, les suben la moral, y sobre todo, les escuchan. En Madrid, Ana Cuenca descubrió que estar con ellos es, a veces, mejor que una limosna. Así lo ha explicado esta peluquera y creadora de #Uncorteunahistoria.

Un corte, una historia le hizo ver a Ana que las personas sin hogar no son parte del mobiliario urbano. Son personas a las que se les puede ayudar. "Creo que hay personas que en un momento dado se pueden reinsertar, pero la calle destruye en todos los sentidos".

La vida en la calle puede destruir la identidad de una persona. Estos peluqueros intentan evitarlo con unas simples tijeras y pasando tiempo con ellos.