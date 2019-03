El color azul es el único legal para delimitar las zonas de estacionamiento limitado

Una calle de color verde, otra de naranja, rojo... Cada ayuntamiento pinta los estacionamientos de pago como quiere, pero, ¿es esto legal?. La asociación de Automovilistas Europeos dice que no, que sólo vale el color azul.

Mario Arnaldo, presidente de 'Automovistas Europeos Asociados', afirma: "Es ilegal cualquier delimitación de estacionamiento que sea de color verde, de color naranja o incluso del color del arco iris".

Y al ser una zona ilegal, la asociación dice que las multas puestas por no poner ticket o pasarse de la hora son nulas.

"No me pueden sancionar por no colocar el ticket en una plaza de estacionamiento de color verde o naranja si realmente no tiene amparo en la ley", afirma Mario Arnaldo.

Aseguran que en el reglamento general de circulación, publicado en el BOE, sólo se recoge el color azul para marcar los lugares con estacionamiento limitado. Los ayuntamientos no tienen competencias para inventarse otros colores.

Mario Arnaldo asegura: "Pueden establecer el tiempo de estacionamiento máximo e incluso pueden establecer la tasa fiscal que hay que pagar por ese estacionamiento, pero lo que no pueden hacer es innovar".

Madrid, Valencia, Barcelona... Al menos en 24 capitales de provincia de toda España se estaría incumpliendo esta normativa con calles de pago multicolor más caras que la azul, la única que sería legal.

"Por diez minutos nos toca pagar más de un euro", comenta un hombre.

"Tenían que estar unificadas todas las ciudades españolas para que no hubiese ningún tipo de error", señala una mujer.

Otra, dice: "No tendríamos que pagar por estacionar, ya estamos pagando por circular".

Los automovilistas europeos van a recurrir las ordenanzas municipales aprobadas por el ayuntamiento de Madrid, uno de los que más sanciona, si no elimina estas zonas. Dicen que no respetan la ley y que sólo sirven para recaudar.