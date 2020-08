Consternación en Chapinería tras descubrirse el cadáver descuartizado de una anciana. "Nunca contemplas que pueda ocurrir algo así. Somos un municipio muy pequeño y ha sido un hallazgo muy macabro", ha lamentado Lucía Moya, alcaldesa del municipio madrileño donde han tenido lugar los hechos.

Un sofá manchado de sangre y una herramienta con restos biológicos son las pruebas que han llevado a la detención de África y Emilio. El yerno y la hija de la desaparecida en Chapinería estaban en el punto de mira desde el principio de la investigación. La casa habría sido el escenario del crimen. Había restos de sangre en el sofá, aunque parte de la tela estaba cambiada.

El martes aparecieron los restos de un cadáver a 500 metros de la casa. Allí estaba hasta hace unas horas su hija África, con la que habló un equipo de 'Espejo Público': "Me estoy muriendo. No como, no vivo, no duermo. No puedo más". Aún falta por saber dónde está la cabeza del cadáver encontrado. Los agentes pasaron casi todo el día en la vivienda.

Primero detuvieron al yerno de la víctima, y tras finalizar la inspección ocular, arrestan a la hija. Los vecinos de Chapinería todavía no dan crédito: "Esto pasa en las películas de miedo, no esperas que pase en tu pueblo a una vecina tuya". Era una mujer conocida en esa localidad, de 2.400 habitantes. El Ayuntamiento ya ha manifestado que hará un acto como muestra de rechazo y luto por la muerte de su vecina. Los detenidos permanecen en dependencias de la Guardia Civil.