Resonancias a las cinco de la mañana. Es la nueva medida que se ha puesto en marcha en la Comunidad de Madrid para paliar las listar de espera en la Sanidad pública.

En los últimos meses, ha aumentado el número de citaciones a altas horas de la madrugada, obligando a los pacientes a trasnochar para poder hacerse una prueba. "Si no vienes, te citan en tres o cuatro meses", aseguran algunos de ellos.

Pero los sindicatos aseguran que tiene truco, ya que solo se hace en los centros públicos de gestión privada. "Pretende rentabilizar al máximo los aparatos para conseguir una rentabilidad más elevada", denuncia Marciano Sánchez, presidente de FADSP.

De hecho, atenta de lleno contra el derecho de los pacientes. "Si no vas, entienden que no has querido acudir y te borran de la cita", explica Carmen Flores, presidenta del Defensor del Paciente.