Cinco millones de personas sufren pobreza energética en España

En España hay 5 millones de personas que no pueden calentar sus hogares o a los que les cuesta mucho hacerlo. Así lo han calculado en sus estudios varias ONGs. Miguel y su mujer son unas de esas personas. "No tenemos calefacción en casa porque no podemos pagar".

Lo mismo le ocurre a Dolores. La factura de la luz se lleva la mayoría de sus ingresos. "No tenemos ni calefacción ni gas, no tenemos nada. Tapo a los niños con una manta".

Las ONGs denuncian que no se hace lo suficiente para luchar contra la pobreza energética en nuestro país. Por ejemplo en el Reino Unido se paga la factura íntegra de la luz a aquellas familias que son incapaces de hacerlo y está prohibido cortar el suministro durante los meses de invierno.

En Francia la ayuda llega hasta el 60%, mientras que España el bono social sólo reduce la factura de algunas familias un 25%. Una ayuda que además está en el aire ya que el Supremo ha dado la razón a las eléctricas y ya no tendrán que asumir su coste.

Para luchar contra la pobreza energética la Generalitat de Cataluña prohibió que se cortara el suministro eléctrico durante los meses de invierno, pero el Gobierno recurrió al Constitucional por invadir sus competencias y este le dio la razón. Mientras tanto muchas familias necesitadas siguen dependiendo de las linternas y las velas para iluminar sus hogares.