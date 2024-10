Las operaciones policiales llevadas a cabo en las Tres Mil Viviendas de Sevilla, desde que el pasado 12 de octubre se produjo de madrugada un tiroteo sin heridos con armas de combate, se han saldado con once detenidos, cinco de ellos encarcelados y un total de 21 plantaciones de marihuana destruidas.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha ofrecido este balance al ser preguntado en rueda de prensa por estos operativos, que han supuesto más de 500 controles de identidad por parte de unidades de Seguridad Ciudadana. Del total de once detenidos, no solo por delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, sino también de defraudación de fluido eléctrico, robos con fuerza y pertenencia a grupo criminal, cinco de ellos ya han sido encarcelados, mientras que los restantes han quedado en libertad como investigados.

En total se han practicado 28 registros en las Tres Mil Viviendas y uno en la localidad de Carmona, y se han cerrado y destruido 21 cultivos, con la incautación de cerca de 5.000 plantas y 544 kilos de marihuana. En las tres operaciones que se han sucedido desde el tiroteo en el Polígono Sur, con la participación de 300, 210 y 100 agentes policiales respectivamente, se han decomisado igualmente cinco armas, dos de ellas largas y tres cortas.

Fernández, que ha trasladado "un mensaje de tranquilidad absoluta" a la población, especialmente la que vive en este barrio sevillano, también se ha referido al operativo desplegado en El Torrejón de Huelva tras los tiroteos registrados en los últimos días en la zona. El resultado del dispositivo montado allí ha supuesto la detención de tres personas, 15 identificados, dos plantaciones de marihuana destruidas y 400 plantas incautadas. "

El principio de autoridad está presente y lo va a estar siempre. Aquí no hay ningún barrio que esté abandonado o dejado a su suerte", ha recalcado el delegado del Gobierno, quien ha señalado que se trabaja de manera permanente y no solo en los casos "puntuales" como los acaecidos en Sevilla y Huelva, que ha atribuido a posibles enfrentamientos entre grupos que han propiciado situaciones de alarma.

Fernández también ha ofrecido datos de las operaciones desarrolladas por la Guardia Civil en el marco del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que abarca seis de las ocho provincias andaluzas, que ha conllevado la detención en los meses de septiembre y octubre de 272 personas.

También ha habido 39 embarcaciones incautadas, 15.000 kilos de hachís aprehendidos, 1.500 kilogramos de marihuana, 738 de cocaína y más 53.000 litros de combustible. El delegado ha recordado que Andalucía se encuentra 3,6 puntos por debajo de la media nacional en materia de seguridad, en el caso concreto de Sevilla seis menos y en el de Huelva siete menos que el año pasado en índice de criminalidad convencional.