El Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido cerrar la discoteca en la que tuvo lugar el polémico concierto de Les Castizos, donde se vulneraron numerosas normas de seguridad e higiene planteadas para evitar el aumento de contagios de coronavirus en este tipo de eventos. El consistorio ha señalado que esta clausura tiene un carácter cautelar y durará, al menos, 15 días. Actualmente, hay una investigación abierta.

Las imágenes, que vieron la luz días antes del anuncio del Ayuntamiento de Torremolinos, causaron gran indignación en las redes sociales a razón del comportamiento que mantuvieron tanto los artistas como el público a lo largo de la actuación. El vídeo, difundido miles de veces por Internet, muestra a uno de los DJ subido a una mesa mientras bebe una botella de alcohol que luego escupe sobre los asistentes.

Lejos de quedarse ahí, posteriormente el integrante del grupo reparte alcohol de esa misma botella entre los espectadores. Estos se dedican a bailar y disfrutar de la actuación sin preocuparse de las medidas de seguridad para reducir todos los riesgos posibles de contagio. Según se aprecia en las imágenes, muchos no llevan mascarilla, y quienes la llevan la tienen mal puesta. Además, no se respeta en ningún momento la distancia de seguridad.

Tras la difusión del vídeo, el grupo de los DJ ha pedido disculpas. "A veces uno no piensa lo que hace en un momento de diversión y comete un error imperdonable", ha comentado uno de los artistas, que afirma sentirse avergonzado: "No hay excusa, sólo queda arrepentirse y pedir perdón". No obstante, en un comunicado defienden que las imágenes no son recientes. No es lo que dice el establecimiento.