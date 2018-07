Cientos de personas con sus galgos se concentran en la Puerta del Sol para pedir el fin de la caza con perros

Centenares de personas, acompañados de sus galgos, se han concentrado en la Puerta del Sol de Madrid para exigir el fin de la caza con perros en España, el único país de la Unión Europea donde se permite esta práctica cinegética.

La protesta ha tenido lugar simultáneamente en Alicante, Barcelona, Cáceres, Castellón, Gijón, Las Palmas, Mérida, Murcia, Salamanca, Santander, Segovia, Sevilla, Toledo y Zaragoza, organizada por la Plataforma NAC (No a la Caza) y apoyada por Equo, el Partido Animalista (PACMA) y 30 asociaciones de defensa animal.

Los manifestantes, junto a sus galgos y otras razas, han gritado consignas en contra de la caza con canes mientras portaban pancartas con lemas como 'No al maltrato animal', 'Pasea con nosotros' y 'No nos mires, únete'.

En España, hay 190.000 galgueros federados y medio millón de perros registrados para cazar, pero según Sergio Marqués, portavoz de la Plataforma NAC, estas cifras "son menores a la realidad y el problema es la industria que esconde detrás".

La concentración, que se celebra desde 2010, tiene como fin concienciar a la sociedad acerca de que los perros utilizados para cazar, fundamentalmente galgos y podencos, "no deben ser considerados útiles o herramientas de trabajo sino seres vivos que sienten y que necesitan cuidados", ha añadido Marqués.

"Merecen respeto y no abandonarlos o cosas peores cuando ya no sirven" a los fines de los cazadores, "muchos" de los cuales no les colocan el chip o se los arrancan para no poder ser identificados.

El portavoz ha pedido además de endurecer las penas de maltrato animal ya que la máxima son 18 meses de prisión según el Código Penal, aplicar la misma legislación a los lebreles que al resto de animales de compañía, prohibir la tenencia de animales atados de forma permanente y más controles policiales durante la época de caza.

La Plataforma aboga también por el establecimiento de un registro nacional con los datos, número de chip e identificación de los propietarios, así como con los movimientos de cesión o venta de animales, acreditando los motivos de baja en dicha base de datos.

Marqués también ha explicado que las manifestaciones en las 15 ciudades se celebran en febrero porque es el mes en el que más abandonos de lebreles se producen. Además, según su organización, en España existen criaderos ilegales y cazadores que mantienen a rehalas enteras en búnkers, zulos y cuevas.