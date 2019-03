Cientos de manifestantes marchan contra el aborto en Madrid

DICEN QUE EL GOBIERNO LES HA TRAICIONADO

Cientos de personas se han manifestados por el derecho a vivir en Madrid. Con gritos en defensa de la vida, jóvenes y familias enteras han protestado porque se sienten traicionados por el Gobierno. No entienden por qué el Ejecutivo, tal como prometió, no deroga la ley que regula el aborto. Critican que el Tribunal Constitucional no tenga en cuenta el recurso que interpusieron desde hace cinco años contra la actual legislación del aborto.