Shein llega a consumidores de más de 150 países y regiones de todo el mundo. Entre ellas España, donde se ha convertido en una de las aplicaciones de compras con más descargas en 2021. 190 millones para ser exactos, según Apptopia. Algunos de sus seguidores en nuestro país han manifestado su preocupación en redes sociales sobre la posible desaparición de la marca, una noticia sobre la que no se han pronunciado oficialmente desde el minorista chino.

Sobre lo que sí se ha pronunciado la plataforma china "low cost" es sobre su misión: "Ayudar a las personas a expresar su individualidad a través de las últimas tendencias que son accesibles y asequibles", señalaba en un comunicado. Con ese objetivo, ofrece diariamente más de 6.000 nuevos productos de moda, belleza y estilo de vida con más de 600.000 artículos disponibles.

Este podría chocar con los medidas europeas. El pasado mes de marzo, la Comisión Europea señaló que estaba trabajando en "un paquete de propuestas del Pacto Verde Europeo para hacer de los productos sostenibles la norma en la UE, fomentar los modelos de negocio circulares y capacitar a los consumidores de cara a la transición ecológica".

Con estas medidas, Europa afianzó su intención de "luchar contra la moda rápida, la basura textil y la destrucción de los productos textiles no vendidos", recoge en su web. Esto es lo que hizo sonar las alarmas sobre la posible desaparición de la marca en España. En este sentido, muchos usuarios han salido en su defensa en redes sociales.

También la propia marca a través de su web, un portal en el que explica que han implementado un Programa de Reciclaje con el que animan a sus clientes a llevar la ropa que ya no usan a sus eventos pop up y en campos universitarios a cambio de tarjetas de regalo. Al mismo tiempo, defienden que sus sucursales cuentan con tecnología y almacenes respetuosos con el medio ambiente, así como cadenas de producción ecológicos. "Solo producimos de 50 a 100 piezas por nuevo producto para garantizar que no se desperdicien materias primas", añaden.