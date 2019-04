Cataluña, colapsada por el temporal de nieve: camiones atrapados, carreteras cortadas y sin transporte escolar

Muchos problemas ha dejado el temporal que ha provocado la muerte de tres personas. En Catuluña se han llevado lo peor: 85.000 niños sin colegio, arcenes llenos de vehículos sin poder circular y localidades colapsadas como Solsona. Más 90 carreteras se han visto afectadas por el temporal solo en Cataluña. La imagen más repetida de hoy ha sido la de las interminables colas de camiones. Hasta 6.500 camioneros han pasado el día parados en estaciones de servicio y gasolineras.

Se han visto en todas partes, esperando poder llegar a su destino. La prohibición de circulación de camiones de más de siete toneladas y media ha roto sus planes. Además, para quien se ha saltado la orden ha caído multa. La restricción se ha ido levantando en algunas carreteras a medida que avanzaba la tarde. En la C-37, una de las principales que va a Manresa, la nieve se ha impuesto al quitamiedos.

Un tractor ha volcado por completo en el municipio de Solsona. No obstante, no todo ha sido preocupación y drama por los efectos de este temporal. Más de 85.000 alumnos se han quedado sin clase, y 272 colegios han cerrado sus puertas. Los servicios de emergencias, por su parte, no han dado a basto: han recibido hasta 3.600 llamadas. Ni siquiera el circuito de Formula 1 de Montmeló se ha librado del temporal. El paddock ha estado vacío y Fernando Alonso se ha quedado resguardado.