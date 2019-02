La carta viral de agradecimiento de una embarazada a la Sanidad pública: "No somos conscientes de la suerte que tenemos"

Eva reivindicó a través de las redes sociales la calidad de la Sanidad pública en España y, para ello, decidió recordar, a través de un agradecimiento viral, la gran atención que ha recibido por parte de un hospital público: "Creo que no somos conscientes de la suerte que tenemos y de la necesidad de luchar por que no nos arrebaten este sistema".

La joven, que está embarazada, ha estado cinco días ingresada en los que ha recibido la atención que cualquier paciente obtiene: "He tenido a mi disposición 24 horas durante estos días a celadores que me llevaban en la cama a paritorio y vuelta. Auxiliares de enfermería y enfermeras que venían a verme cada tres horas y un botón sobre mi cama por si necesitaba llamarlas".

Precisamente por ser habitual, la joven ha querido reivindicar por Facebook lo afortunados que son los españoles de poder tener un sistema de dicha calidad: "Me habría encantado recibir también la factura de todo lo que no he pagado, la verdad".