El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha presentado el informe 'Inserción laboral de los egresados universitarios', en el que analiza la situación laboral, hasta 2018, de aquellas personas que finalizaron sus estudios durante el curso 2013-2014. Este estudio tiene como objetivo mostrar cuál es la verdadera empleabilidad de cada grado, así como los tipos de contratos o los salarios brutos anuales.

La promoción 2013-2014 tuvo 233.626 egresados, de los cuales 187.435 no pasan de los 30 años. Del total de graduados, el 58,5% fueron mujeres y el 41,5% hombres.

Los mejores y los peores sueldos universitarios hasta 30 años

Una de las cuestiones que pueden tenerse en cuenta a la hora de escoger una carrera es la de a cuánto asciende el salario anual. Si bien no debería ser el factor primordial a la hora de tomar la decisión, sí que puede resultar influyente y relevante no solo para la elección como tal sino para no llevarse sorpresas ni desencuentros entre lo imaginado y la realidad.

En el informe se han analizado los salarios brutos de los egresados de cada carrera. Conviene recordar que el salario mínimo interprofesional en España es de 12.600 euros anuales, una cifra que algunas carreras, como Podología, superan por muy poco. Un salario mínimo menor al fijado en otros países europeos como Francia, donde el cómputo anual es de 18.254 euros, o en Alemania, donde suma 18.684 euros anuales.

Las 10 carreras mejor pagadas:

1. Medicina: 34.290 euros

2. Náutica y transporte marítimo: 33.977 euros

3. Ingeniería aeronáutica: 30.454 euros

4. Ingeniería de organización industrial: 30.052 euros

5. Desarrollo de software y de aplicaciones: 29.794 euros

6. Ingeniería en tecnologías industriales: 29.458 euros

7. Ingeniería de computadores: 29.295 euros

8. Ingeniería de telecomunicación: 28.737 euros

9. Ingeniería en electrónica: 28.471 euros

10. Ingeniería naval y oceánica: 28.256 euros

Las 10 carreras peor pagadas:

1. Podología: 12.935 euros

2. Logopedia: 14.467 euros

3. Odontología: 14.795 euros

4. Fisioterapia: 15.436 euros

5. Bellas artes: 15.753 euros

6. Conservación y restauración: 15.851 euros

7. Historia del Arte: 16.708 euros

8. Nutrición humana y dietética: 17.097 euros

9. Geografía y ordenación del territorio: 17.353 euros

10. Terapia ocupacional: 17.584 euros

¿Cuántos están afiliados a la Seguridad Social cuatro años después de graduarse?

De todos los jóvenes que se graduaron en la promoción 2013-2014, el 72,3% se encuentra afiliado a la Seguridad Social, y, de este porcentaje, el 51,7% tiene un contrato indefinido. Esto significa que el 37,38% del total de los egresados tiene un contrato indefinido cuatro años después de terminar sus estudios. Además, el 8,1% trabaja en régimen de autónomo.

La titulación que encabeza la lista de afiliaciones es Medicina, con el 91% de los egresados afiliados. Si se mira por ramas, Ingeniería y Arquitectura es la que más tiene, con el 77,7% de los graduados; y Artes y Humanidades la que menos, con el 57% afiliados. En el caso del ámbito de estudios, gana Informática, con el 84% afiliado; y Artes es el más desfavorecido, con el 58,8%.

Si se presta atención al tipo de universidad, del total de los graduados de universidades públicas, un 71,8% está afiliado a la Seguridad. La cifra es un poco más alta en el caso de las privadas: el 76,4% de los egresados. En cuanto al porcentaje de acuerdo al sexo de los egresados, el 71,9% de las mujeres y el 72,8% de los hombres están afiliados.

El grado más popular: Administración y Empresa

La titulación con más egresados fue Administración y Empresa, con un total de 18.237 alumnos graduados en 2014, de los cuales más de la mitad (54,3%) fueron mujeres. Se trata de una carrera con una alta tasa de afiliados a la Seguridad Social, con un porcentaje del 76,8%. Además, el 6,9% de los graduados trabaja como autónomo. Este grado tiene una base de cotización de 23.550€.

El grado menos popular: Enología

La carrera que menos egresados tuvo en el curso 2013-2014 fue Enología, que es la ciencia y estudio de la producción de vino. Solamente 59 alumnos se graduaron, de los cuales el 42,4% fueron mujeres. Sin embargo, este grado tiene una alta tasa de afiliados, un 81,4%, y un salario bruto de 21.568€ anuales.

Aquí te dejamos el informe completo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades: