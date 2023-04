Los camareros de Guipúzcoa (País Vasco) firmarán este viernes un nuevo convenio tras llegar a un preacuerdo con la patronal. En el nuevo escrito, los camareros tendrán que fichar al entrar y salir del trabajo. De esta forma, podrán controlar cuántas horas están detrás de la barra y evitar así hacer horas extra.

El acuerdo al que han llegado los hosteleros es pionero e intenta que en los bares y restaurantes las jornadas no sean eternas. "Tengo la hora de entrada y la hora de salida", explica Idoia, que sabe perfectamente cuántas horas hacen a la semana ella y sus tres trabajadores con este sistema. "A mí me parece lo más lógico, lo más normal es que cada uno cumpla su horario y no se columpien como se suele columpiar metiendo muchísimas horas", añade Idoia.

Pero sí hay quien se columpia y por eso el sindicato de hosteleros de Guipúzcoa quiere que en el convenio que se firma este viernes se recoja la necesidad de que queden registradas las horas de más. El objetivo es limitar esa constante "prolongación de jornada".

Gabriela, otra camarera, ha señalado que así "uno va teniendo sus horas fijas y puede hacer un plan anual de lo que va a ser de su vida". Algo tan sencillo como no solo vivir para trabajar: "En muchas ocasiones no es así, te pasas del día del bar a casa y de casa al bar", añade por su parte, Manolo, otro camarero. Y es que tal como cuenta Mariluz Rodríguez, responsable del sector de la hostelería del sindicato ELA, a menudo se encuentran "con trabajadores que hay semanas que hacen más de 60 horas de jornada".

Los empresarios también ven con buenos ojos el preacuerdo, que además fija un incremento salarial del 12% respecto a las tablas vigentes, que están fechadas en 2010. "Llevábamos un montón de años con el convenio por los suelos y creo que es importante que haya un acuerdo para hacer los contratos", ha expresado José Luis García, propietario Bar Sport (Donostia). Así se evitan situaciones como la del pasado enero, cuando tres propietarios de bares fueron detenidos por explotación laboral.