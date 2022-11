Mayte fue engañada a través de internet. Contactó con un hombre, en teoría un soldado estadounidense destinado en Afganistán y, al poco de conocerse, le empezó a pedir dinero para poder salir de la guerra.

Todo comenzó cuando recibió una solicitud de amistad por Facebook de este hombre. La palabra "love" aparece rápido en todos los mensajes: él le llama cariño, mi amor, y Mayte se enamora.

Fue entonces cuando empezó a pedirle el dinero: "Me decía que quería sobornar a los soldados para salir de allí. Yo me lo creí como tonta pensando que era verdad".

Para demostrar que todo es cierto, le llegan correos del mismísimo secretario general de la ONU y del jefe de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos pidiéndole más dinero. Por supuesto falsos.

"Pedí un préstamo y se lo mandé", explica la víctima, que estuvo enviándole dinero durante dos años, con un total de 70.000 euros. Finalmente un día entró en Google y se dio cuenta de que las fotos del militar eran fotomontajes con la cara de un cantante alemán.

"Era muy romántico, me decía unas cosas muy bonitas. Cosas que hacía muchos años que un hombre no me decía", apunta Mayte, que para poder pagar pidió préstamos que le generaron intereses que no podía devolver.

Por suerte, un grupo de abogados consiguió que le perdonaran las deudas acogiéndose a la ley de segunda oportunidad. Mayte ha denunciado, pero es muy poco probable que recupere el dinero estafado.