No hay verano sin festival de música. Es un hecho. Y más en España. Y en este año, donde la mayoría de los festivales regresan tras dos años de parón. Así, con la llegada del buen tiempo comienzan a darse los primeros encuentros musicales, algunos de ellos celebran este verano su aniversario.

Durante los meses de junio, julio y agosto se podrá disfrutar de diferentes estilos de música a lo largo de la geografía española: indie, pop, reggaeton, rock...sea cual sea tu música preferida, en España hay un festival de música dedicada a ella.

Sin embargo, hay una cita adelantada a estos meses digna de mencionar en su 25 aniversario: el Viña Rock de Villarrobledo (Albacete). Es uno de los festivales más sonados y volverá a celebrarse en 2022, tras dos años de suspensión por la pandemia de covid-19. Entre el 28 y el 30 de abril este municipio albaceteño acogerá a artistas como Rulo y La Contrabanda, Talco, Segismundo Toxicómano, Celtas Cortos, Kaotiko, Reincidentes, Leo Jiménez, Obús, El Reno Renardo, El niño de la hipoteca, The Locos, Uzzhuaïa, Bellako, Exceso, Los Chikos del Maíz y Nathy Peluso.

Los mejores festivales de música en junio

1. Festival Primavera Sound (Barcelona)

Del 2 al 12 de junio tendrá lugar este evento musical, que fue aplazado en 2021. Y lo hará en el Parque del Fórum.

Ofrecerá un total de 500 conciertos en los que destacan nombres como The Strokes, Tame Impala, Gorillaz, Pavement, The National, Beck, Massive Attack, Tyler, The Creator, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds, Dua Lipa, Lorde, Megan Thee Stallion y Yeah Yeah Yeahs.

2. Festival Palencia Sonora

En el parque del Sotillo (Palencia) se celebrará este encuentro de música pop-rock independiente los días del 10 al 12 de junio. El evento ya ha confirmado la asistencia de Zahara, Le Boom, Mujeres, Karavana, TéCanela, Ortiga, Alberto & García y Rocío Saiz. Cuenta con un cartel encabezado por grupos y artistas como León Benavente, Carolina Durante, Depedro o Rufus T. Firefly. En la letra pequeña: Alizzz, Califato 3/4, Los Punsetes, Delaporte, Mueveloreina, Colectivo Da Silva, Los Mejillones Tigre y The Grooves.

3. Festival Río Babel 2022 (Madrid)

El festival Río Babel que se celebrará el 30 de junio y 1 y 2 de julio en la Caja Mágica de Madrid. Y lo hará encabezado por algunos de los nombres más sonados del panorama musical español. Tanxungueiras actuará en el festival madrileño el viernes 1 de julio, día en el que también ofrecerá su concierto C.Tangana, mientras Rayden llevará sus canciones al escenario el sábado 2 de julio, cuando también esta programa la actuación de Residente. Por su parte, Dani Martín es el artista anunciado para el jueves 30 de junio.

Los mejores festivales de música en julio

4. Reggaeton Beach Festival – RBF (Madrid, Mallorca, Marbella, Benidorm, Barcelona y Santander)

El mayor festival de música urbana recorrerá seis ciudades españolas. Puedes consultar el cartel de cada ciudad en la página web del evento.

-Madrid: 2-3 julio

-Mallorca: 16-17 julio

-Marbella: 30-31 julio

- Benidorm: 9-10 julio

-Barcelona: 23-24 julio

-Santander: 31 julio

5. Mad Cool Festival (Madrid)

El Mad Cool Festival cuenta con la participación de 104 banda y artistas entre las que figuran Metallica, Muse, Imagine Dragons, The Killers, Kings of Leon y Twenty One Pilots. También han confirmado St. Vincent, Tove Lo, Zara Larsson, Carly Rae Jepsen y Wolf Alice. Esta quinta edición del festival de música se celebrará los días, 6, 7, 8 y 9 de julio de 2022 en Valdebebas-Ifema (Madrid).

El cartel anunciado, compuesto por bandas y artistas de todos los estilos, incluye nombres que han estado presentes en las ediciones anteriores, así como nuevas incorporaciones. Las entradas ya adquiridas para las ediciones de 2020 y 2021 serán válidas para asistir a Mad Cool Festival 2022.

6. Festival Bilbao BBK Live

El festival Bilbao BBK Live volverá tras su cancelación del año pasado. The Killers, Pet Shop Boys, Placebo, Bomba Estéreo, Caribou, BICEP live, Supergrass y Slowthai se subirán al escenario de la preciosa colina (Kobetamendi) con vistas a Bilbao. El cartel incluye artistas alternativos y estrellas indie junto a ídolos del pop, hip hop y la música electrónica. Su decimoquinta edición tendrá lugar del 7 al 9 de julio del 2022.

7. Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur

Entre el 15 de julio y el 6 de agosto pasarán por Pirineos Sur una treintena de artistas internacionales, una gran parte de ellos en el auditorio natural flotante de Lanuza, el escenario más emblemático del festival. Así, Goran Bregovic, Ara Malikian, Estopa, Maruja Limón, Residente y Rayden serán uno de los nombres más sonados de este encuentro al que acudirán más de 40.000 espectadores.

También se subirán al escenario Macaco (21 de julio), Tanxugueiras, Crystal Fighters, Tu Otra Bonita, La M.O.D.A. y Nathy Peluso, entre otros. Puedes consultar la programación íntegra en este enlace.

8. Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña)

El Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira (A Coruña) cuenta como cabeza de cartel a las Tanxugueiras y Red Hot Chilli Pipers. La edición de 2022 será "la más larga" de su historia de sus 43 años de historia y tendrá lugar del 10 al 17 de julio. El encuentro musical reanudará sus actividades tras dos años de paralización a causa de la pandemia de la covid-19. Así, Baiuca, Luar Na Lubre, Wolfstone, Xose Lois Romero y Aliboria, Yuki Kojima Band y Dequenvessendo participarán en este festival del norte.

9. Morriña Festival (A coruña)

El nuevo evento 'Morriña Festival' se celebrará los días 15 y 16 de julio en el Estadio de Riazor. El cartel del festival está encabezado por Maluma, Black Eyed Peas, Franz Ferdinand y Crystal Fighters. La lista de actuaciones la completan Duki, Lost Frequencies, Xoel López, Lola Índigo, Viva Suecia, Funzo & Baby Lous, Vega y Belén Aguilera. Las entradas se pondrán a la venta el próximo 28 de abril, pero existe un servicio de preventa que estará disponible a través de la web del festival a partir del día 26 de abril. Los abonos tendrán un coste de 49 euros, más gastos.

10. FIB (Castellón)

El FIB 2022, uno de los festivales más veteranos, se celebrará en Benicàssim, en la Costa Azahar de Castellón, del 14 al 17 de julio de 2022. Hasta ahora, los artistas que acudirán al encuentro serán Kasabian, Viva Suecia, Steve Aoki, La La Love You, The Hunna, IZAL, Joel Corry, Declan McKenna, Two Door Cinema Club, Zahara, Miss Caffeina, La M.O.D.A., Cariño, The Kooks, Carolina Durante, Tyga, Sea Girls, Love Of Lesbian y Cariño.

11. Festival Cabo de Plata (Playa de la Hibierbabuena Barbate)

Cabo de Plata es otro de los encuentros musicales que vuelven tras estos años de parón. Y volverá a lo grande: con más de 52 artistas de música reggae, hip hop, rock, mestizaje, fusión y flamenco. Así del 20 al 23 de julio (ambos incluidos) en la Playa de la Hibierbabuena Barbate se subirán a los escenarios Alberto Gambino & Clac, Fyahbwoy, Shinova, Rayden, Fernando Costa, Miguel Campello, Aslándticos, Sho Hai, Costa, Desakato, Locoplaya, Juancho Marqués, The Zombie Kids, Foyone, Trashtucada, Esakato, Chiki Lora, Dante, Calero Ldn, Dskarrila, Morad, Mr Kilombo, Les Castizos, Sinkope, Kulto Kultibo, La Tarambana, Nikone, Soge Culebra, Ms Nina, La Pompa Jonda, Tribade, Hard Gz, Kitai, La Kruel Band, No Konforme, Recycled J, Serial Killerz, Santa Salut & Swit Eme, Sule B, Zaidbreak, Zetazen y Ummo.

12. GranCa Live Fest (Gran Canaria)

Con una capacidad para 35.000 personas, el estadio de Gran Canaria acogerá el nuevo GranCa Live Fest los días 8 y 9 de julio. Serán 22 horas de música latina a cargo de artistas como Camilo, C.Tangana, Residente, Marc Anthony y Myke Towers, entre otros. Entre los cabezas de cartel destaca Marc Anthony, con su gira "Pallá voy tour", y el ganador de cinco grammys como solista Calle 13, Residente, además del artista colombiano del momento, Camilo, C.Tangana, Dani Martín y la joven promesa Myke Towers. Completan el elenco de artistas Pepe Bernabé, Ni 1 Pelo de Tonto, Nil Moliner, Efecto Pasillo, Uña y Carne, Sumerr, Rayden y God Save The Queen.

13. Festival No Sin Música (Cádiz)

Tras tres años de parón vuelve el Festival No Sin Música. Llegará a Cádiz los días 21, 22 y 23 de julio. Mando Diao, Enrique Bunbury, Lori Meyers, Juanito Makandé, Viva Suecia, Miss Caffeina, León Benavente, Enemigos, 091, Shinova, Varry Brava, Antílopez y Anni B. Sweet aterrizarán en el Muelle de Cádiz.

Los mejores festivales de música en agosto

14. Festival Rototom Sunsplash (Castellón)

El festival Rototom Sunsplash vuelve este 2022 a la localidad de Benicàssim. Lo hará del 16 al 22 de agosto. El evento europeo de música Reggae ofrecerá la oportunidad de ver en sus escenarios a Burning spear, Damian Marley, Alboroise , Barrington Levy, Julian Marley, Natiruts, L’entourloop , The skatalites, Clinton Fearon, Iseo & dodosound, Mmala rodríguez y Morodo, entre otros artistas.

15. Arenal Sound 2022

El festival Arenal Sound, del 2 al 7 de agosto en Burriana, contará con la presencia de artistas como Myke Towers, Duki y Bizarrap. La cita tendrá a artistas como Myke Towers, C.Tangana, Afrojack, Duki y Bizarrap como cabezas de cartel de esta edición. Eladio Carrión, Nervo, Cali y El Dandee, Lola Índigo, Omar Montes, Bad Gyal, Rels B, Mariah Angeliq, Ñengo Flow, Morad, La Oreja de Van Gogh, Morad, Funzo & Baby Loud y Ptazeta también estarán presentes en los escenarios del Arenal 2022.

16. Dreambeach (Puerto de Santa María)

El Puerto de Santa María acoge el Dreambeach con la música electrónica más popular de España. Se celebrará el sábado, 13 de agosto en el Recinto de las Banderas. Acudirán a este encuentro musical DJs de techno, house y sonidos electrónicos, como Underworld, Fisher, Wade, Anna Tur, Chelina Manuhutu, Dmitri Saidi, Rafa Barrios, Vintage culture, Orbital live, Lollypop, Marcos Cruz y Amelie Lens, entre otros.

17. Festival Sonorama Ribera 2022

El festival Sonorama Ribera 2022 se celebra en el recinto ferial de Aranda de Duero (Burgos) del 10 al 14 de agosto. Uno de los platos fuertes del evento será C. Tangana, el reconocido artista madrileño. A la actuación de este artista le acompañarán otras como la de Izal, La M.O.D.A., Rozalén, Shinova, Loquillo, Los Secretos, Amaia o Funzo & Baby Loud.

18. Festival Gigante (Madrid)

El Festival Gigante se celebra del 25 al 27 de agosto de 2022 en La Huerta del Obispo, de Alcalá de Henares (Madrid). Allí asistirán artistas como Joe Crepúsculo, Dorian, Alice Wonder, Ladilla Rusa, La La Love You, Natalia Lacunza, Da Silva, Lori Meyers, Rigoberta Bandini, La Habitación Roja y Niña Polaca.

19. Medusa Festival (Cullera)

Volverá el Medusa Festival este 2022. Y lo hará del 10 al 15 de agosto en Cullera. Cabe recordar que se mantiene la validez de las entradas vendidas para las dos últimas ediciones, las de 2020 y 2021, suspendidas por la pandemia. Así, Oscar Mulero, DJs from Mars, Headhunterz, Nervo, W&W, Ben Sims, Morad, Omar Montes, Ptazeta, Angerfist, Michael Bibi, Henry Mendez, Jose De Rico, Juan Magan, RVFV, D-Block & S-Te-Fan, Giuseppe Ottaviani, Cali & El Dandee y Danny Romero formarán parte del cartel de este año.

- Festival SonRías Baixas (Pontevedra)

El festival Son Rías Baixas de Bueu (Pontevedra) celebrará su edición de 2022 los días 4, 5 y 6 de agosto. Kase.O, Rayden o el dúo Arnau Griso formarán parte del cartel del evento, tras el parón por la pandemia. Se suman otras dos bandas catalanas: Balkan Paradise Orchestra Y Buhos. También el gallego García MC que, con la banda Nación Quilombo, llenará de ritmos del mundo al festival pontevedrés.

-