Cae otro árbol en el parque madrileño de El Retiro

Un árbol ha caído en el parque de El Retiro de Madrid, sin causar heridos, tras lo que los servicios de conservación del Ayuntamiento han procedido a su retirada, según han confirmado a Efe fuentes municipales. El suceso ha ocurrido en una zona cercana a la calle Menéndez Pelayo y ha sido presenciado por varias personas, que han oído un estruendo y han visto cómo el árbol caía, sin dañar a nadie.



Dos de las personas que pasaban por la zona en ese momento eran dos carteros que iban a entregar una notificación al Colegio de Ingenieros Forestales, ubicado en la calle Menéndez Pelayo, algunos de cuyos miembros se han acercado al parque para comprobar lo que ocurría, según ha relatado la vicedecana de esta institución, Mar Ocaña.



Han comprobado que se trataba de un pino piñonero grande, de unos 30 ó 40 metros de altura y unos 70 centímetros de diámetro, con gran copa de unos 20 metros pero pequeñas raíces. Los ingenieros forestales creen que la causa de éste y otros árboles en el parque de El Retiro en los últimos meses, uno de los cuales mató a un hombre en junio, puede deberse al agua de riego, que hace que las raíces no se desarrollen lo suficiente.



No obstante ésta es una posibilidad que hay que analizar junto a otras factores, según la vicedecana del Colegio de Ingenieros de Montes, que ha considerado necesario "un análisis rápido y exhaustivo sobre las causas de las caídas de árboles, que ya tenían que estar determinadas". "No es normal que caigan varios árboles en tres meses en un parque histórico, emblemático, en el que debe haber una adecuada conservación y mantenimiento", ha sostenido, antes de asegurar que "algo pasa que hay que investigar ya".



Ocaña ha explicado que el Colegio de Ingenieros Forestales envió una carta en julio a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ofreciéndose a formar parte del comité de expertos creado para estudiar las causas de esos desprendimientos, ya que cuentan con especialistas en arbolado.



A la vuelta de las vacaciones han visto que el Consistorio les ha contestado que ese grupo ya está formado y que si quieren integrarse en él tienen que ponerse en contacto con el presidente del mismo, Carlos del Álamo, decano del Colegio de Ingenieros de Montes de España. El Colegio de Ingenieros Forestales tiene previsto ponerse en contacto con él próximamente para hacerle llegar su ofrecimiento.