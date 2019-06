Sergio, el principal sospechoso de la desaparición de Dana, no se ha presentado en su puesto de trabajo este jueves. Según ha podido saber laSexta, su vehículo ha aparecido en mitad del monte y su móvil está apagado, aunque antes ha llamado a su hermana diciendo que se iba a suicidar.

La Guardia Civil le busca desde la tarde de jueves. La casa donde Sergio vivía con Dana había sido fregada con aguafuerte y lejía e incluso había varias paredes pintadas.

Hoy viernes llegarán los resultados del laboratorio de biología que dirán si las marcas que hicieron los perros de restos biológicos son sangre. Los restos se marcaron en varios puntos de la casa, una almohada y un edredón que había dejado fuera de la casa.

Antes de desaparecer, Sergio había mantenido su inocencia ante los medios: "No lo voy a confesar porque yo no he sido". El joven acompañó a los agentes durante las casi siete horas que duró la inspección de su vivienda, aunque no fue detenido.

Sin embargo, la Guardia Civil sí le interrogó durante un largo rato en comisaría. "Me tuvieron hasta las cuatro de la mañana allí, en una habitación cuatro tíos diciéndome 'vas a estar 20 años en la cárcel, confiesa que la has matado tú, que has matado a Dana'", aseguró.

Sergio denunció la desaparición de Dana ante la Guardia Civil. Aseguró a los agentes que su novia habría recibido las amenazas de un prestamista, que le había dejado una gran cantidad de dinero.

Expediente Marlasca ha tenido acceso a los audios de la conversación que mantiene Sergio con ese prestamista. "¿Tú has visto a Dana estas últimas horas o algo?", le pregunta Sergio al prestamista, que responde que no.

"Desde ayer está desaparecida. A mi me dijo que iba a hablar contigo, que tú le habías pedido dinero y me mandó tu número. Ella estaba harta y decía que se iba a ir a Rumanía, que se iba a quitar de en medio, que debía mucho dinero y que tú la habías amenazado pidiéndole dinero", continúa el novio y padre del hijo de Dana, de siete meses.

Dana Leonte, desaparecida en Arenas (Málaga) desde el 12 de junio, había denunciado en el pasado a su actual pareja por malos tratos, una denuncia que fue archivada por falta de pruebas, según 'Diario Sur'.