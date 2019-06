La conversación que mantiene el novio de Dana Leonte con el prestamista al que debía dinero

Dana Leonte despareció el pasado 12 de junio. Durante varios días se la estuvo tratando de buscar en las inmediaciones, con batidas de vecinos, perros de la Guardia Cuvil y helicópteros.

Dos semanas después de su desaparición, la Guardia Civil registra e inspecciona dos coches, la casa que Leonte compartía con su pareja, Sergio, y una nave y un solar en Arenas, Málaga.

Todos los escenarios están relacionados con ella y Sergio, el padre de su hijo, que está presente en los registros. Una de las hipótesis que se han levantado es la del prestamista al que Dana debía dinero y del que habría huido, y otra es la de que alguien muy cercano a Dana es el que la ha hecho desaparecer.

La conversación de Sergio y el prestamista

El equipo de Expediente Marlasca ha tenido acceso a los audios de la conversación que mantiene Sergio con ese prestamista. "¿Tú has visto a Dana estas últimas horas o algo?", le pregunta Sergio al prestamista, que responde que no.

"Desde ayer está desaparecida. A mi me dijo que iba a hablar contigo, que tú le habías pedido dinero y me mandó tu número. Ella estaba harta y decía que se iba a ir a Rumanía, que se iba a quitar de en medio, que debía mucho dinero y que tú la habías amenazado pidiéndole dinero", continúa el padre del hijo de Dana, de siete meses.

El prestamista responde de nuevo que no, y Sergio explica que ha estado con la Guardia Civil: "Me han dicho que es una persona adulta, que como mucho que yo denuncie por abandono de hogar. Hasta que no pasen unos días, otra cosa no se puede hacer ¿Tú no la has visto, ni la has llamado, ni nada?". De nuevo, recibe una negativa por parte del prestamista.

Asegura que Dana ya había avisado con irse a Rumanía, que se sentía amenazada. Pero el prestamista no se altera demasiado. Y vuelve a reclamar lo suyo: "En todo caso Sergio, lo que hay en el bar, eso me lo quedo yo a cambio de lo que me debe".

"¿Y con la niña chica se va a quitar de en medio?", se pregunta Sergio. El prestamista le dice: "¿Se ha llevado a la niña?, y Sergio responde: "La niña la tengo yo…"

El prestamista parece no saber nada. Y en una segunda conversación, le surgen dudas sobre lo ocurrido. "¿Entonces tú no sabes nada, nada, nada de Dana? ¿Ni una pista de nada?". Sergio asegura que Dana ha estado en la casa y se ha llevado ropa y mil euros.

"Lo que no me entra en la cabeza es que ella estaba obsesionada con la niña ", dice el prestamista que finaliza la conversación así: "La ruina que me ha buscado la niña esta. Yo con toda la buena fe para ayudarla. Son casi 13.000 euros ¡eh!"

Los dos hablan de una huida voluntaria. Hoy se cumplen dos semanas de su desaparición. Nos preguntamos si puede haber alguien ayudándola y sobre todo por qué no se ha puesto en contacto con nadie de su familia.