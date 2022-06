La Policía Local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha detenido y puesto a disposición judicial a un conductor, después de que esta última noche arrollase con su coche los veladores de un establecimiento de la avenida Santa Lucía, hiriendo a varios clientes a su paso. Según la Policía Local alcalareña, después de dicho altercado, el conductor del vehículo se habría dado a la fuga circulando a gran velocidad.

Así, se le atribuyen varios delitos por conducción temeraria, y alcoholemia, toda vez que además conducía con el permiso de conducción ya caducado. En laSexta hemos tenido la oportunidad de hablar con el autor del atropello, quien asegura que no es una persona problemática, que nunca había tenido hasta ahora un accidente de estas características y que, además, intentó bajarse del coche, aunque afirma que no lo dejaron.

"Mi primera intención fue pararme, pero la gente no me dejó", ha arrancado diciendo el autor de los hechos, que ha añadido: "Yo no soy una persona problemática y nunca he tenido un accidente de este tipo. Todo el mundo tiene un fallo, y la gente debería conocerme antes de hablar. Lo que me importa de verdad es que no ha pasado nada grave. Me preocupo de los heridos y les pido disculpas", ha dicho a laSexta.