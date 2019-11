Juan Antonio Verdera ha denunciado la brutal agresión que sufrió por parte de otro chico, al que no conocía, a las puertas de una discoteca de Palma. Este le cortó el cuello con una copa de cristal y después le propinó un fuerte puñetazo en la cara, según ha informado el medio local 'Última Hora'.

Sobre las 6:15 horas, tras una fiesta con motivo de la celebración de Halloween, la víctima, un joven de 24 años que trabajaba como relaciones públicas en el local, se encontraba junto a una compañera esperando a que les recogiesen para llevarles a casa.

Fue entonces cuando escucharon un grito y, al girarse, Juan Antonio recibió un golpe con una copa de cristal. "Me reventó una copa balón en el cuello. Instantáneamente me tapé la herida y este chico me golpeó y caí al suelo", ha relatado en 'Espejo Público'.

El joven fue asistido por sus compañeros dentro del local, quienes llamaron a la ambulancia que lo trasladó hasta el hospital Son Espases. Juan Antonio ha tenido que recibir 17 puntos de sutura, tanto internos como externos, y ha salvado la vida por muy poco. "Me cortó dos arterias. Me dijo el doctor que estuvo a medio centímetro de la aorta. Con un bisturí eléctrico me tuvieron que quemar dos arterias para unírmelas", ha explicado la víctima.

No conocía al agresor

Juan Antonio Verdera jamás había visto al chico que lo agredió, un joven marroquí de unos 20 o 22 años. Este huyó corriendo tras la agresión, pero agentes de la Policía Nacional lo detuvieron a unos pocos metros de la discoteca.

"Yo no le había visto nunca. De hecho, cuando fui a comisaría a reconocerle, no lo había visto jamás. Creo que fue una equivocación, que este chico quería agredir a alguien pero no era yo la persona a la que quería agredir", ha indicado Juan Antonio.

El joven ha admitido sentir inseguridad y ha dejado su trabajo en la discoteca, centrándose ahora en su recuperación. "No tengo ninguna gana de volver al trabajo y volver a ese ambiente, con tanta gente. No me apetece nada, la verdad. Estoy aquí en casa, me vienen a visitar los amigos y doy gracias a que puedo contarlo", ha declarado.

Ahora, Juan Antonio ha acudido a sus redes sociales para contar lo sucedido y pedir la difusión de su historia para "que se haga justicia".