Bill Cosby ya está fuera de prisión. El alto tribunal de Pensilvania decidió este miércoles anular la condena por agresión sexual contra el cómico, que apenas dos horas después ya estaba cruzando las puertas del recinto en el que ha estado recluso más de dos años.

El actor ha podido salir gracias a un sorpresivo cambio de acontecimientos: según la Justicia, Cosby nunca debió enfrentarse cargos, debido a que había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento con el fiscal anterior, hace más de 15 años.

El Tribunal Supremo de Pensilvania sentenció en 2018 a Cosby a entre tres y diez años de cárcel por haber agredido sexualmente en 2004 a la canadiense Andrea Constand, una de las más de cincuenta mujeres que denunciaron al actor y que asegura que Cosby la drogó antes de abusar de ella. Un hecho que ya provocó la indignación de las víctimas de agresiones sexuales. No obstante, este miércoles el cómico fue liberado ayer poco antes de las 14:30 horas.

Recibimiento en su mansión

Alrededor de una hora después de su liberación, el actor llegó a su majestuosa mansión de piedra en Elkins Park, un suburbio de Filadelfia, antes de hacer una breve aparición junto a sus abogados ante un grupo de cámaras a última hora de la tarde.

Un Cosby de aspecto frágil sonrió y asintió con la cabeza cuando se le preguntó si estaba contento de estar en casa, pero no dijo palabra ante las preguntas de los periodistas. Más tarde, Cosby publicó un comunicado en su cuenta de Twitter, dando gracias a sus seguidores y expresando: "Nunca he cambiado mi postura ni mi historia. Siempre he mantenido mi inocencia".

"El papá de América", con 50 acusaciones de abuso sexual a sus espaldas

Cosby saltó a la fama por su papel de marido y padre en la serie de comedia televisiva de la década de 1980 "The Cosby Show", lo que le valió el apodo de "El papá de América". Sin embargo, su reputación de padre de familia se vino abajo después de que más de 50 mujeres le acusaran de múltiples agresiones sexuales a lo largo de casi cinco décadas. Su condena fue vista como un momento decisivo en el movimiento #MeToo, que sacó a la luz decenas de acusaciones contra hombres poderosos en Hollywood y más allá.

En el caso de Cosby, este fue declarado culpable de drogar y abusar de Andrea Constand, una empleada de su alma mater, la Universidad de Temple, en su casa en 2004. Las acusaciones de Constand eran las únicas contra Cosby que no eran demasiado antiguas como para haber prescrito.

Ahora, tras este giro de los acontecimientos, los abogados de la víctima han asegurado no solo estar decepcionados por el fallo, sino también tremendamente preocupados por la posibilidad de que otras víctimas eviten acudir a la justicia para luchar contra esta lacra.

"Una vez más, seguimos agradecidos a las mujeres que se presentaron para contar sus historias", expresan. Por su parte, el fiscal del condado de Montgomery, Kevin Steele, que acusó a Cosby en 2015, afirma que un jurado declaró a Cosby culpable y que la decisión del miércoles no se basó en los hechos del caso.

"Mi esperanza es que esta decisión no amortigüe la denuncia de agresiones sexuales por parte de las víctimas", escribe en un comunicado. "Seguimos creyendo que nadie está por encima de la ley, incluidos los ricos, famosos y poderosos".

La reacción no se hizo esperar, y muchas mujeres implicadas en el movimiento #MeToo ya han expresado su horror ante la decisión. "Esta es la razón por la que las mujeres no denuncian", escribe en Twitter la escritora E. Jean Carroll, que acusó al expresidente Donald Trump de haberla violado en la década de 1990. Denuncia que Trump negó.