En España, las becas comedor solo alcanzan al 11% de los niños y niñas que lo necesitan, cuando la tasa de pobreza se sitúa por encima del 27%. Esto significa que hay más de un millón de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza y no tienen beca comedor, con los costes que esto conlleva.

Los datos de esta triste realidad los pone Carmela del Moral, responsable de Políticas de Infancia de 'Save The Children'. La situación la sufre, entre otras muchas madres y padres, Carola, para quien pagar el comedor de su hija cada mes es un auténtico quebradero de cabeza.

"Para mí, pagar, aunque sea mínimo, es muchísimo. Es demasiado. No llego. No tengo. No puedo", cuenta a laSexta. Gana poco más de 600 euros al mes, recibe la beca comedor pero no cubre al completo el coste y por eso, cada mes, paga una cantidad diferente.

El coste de pagar el comedor se traducen en la falta de recursos básicos en muchos hogares y eso, los más pequeños, lo notan. Así lo explica Ana Asensio, psicóloga clínica: "El niño necesita para poder evolucionar y avanzar sus necesidades de cuidado, de alimento y de hogar, techo, mantenidas".

Desigualdad entre CCAA

Además, hay grandes diferencias entre Comunidades Autónomas: mientras que una niña en una familia de cuatro miembros con 700€ al mes en Murcia no tendría esta beca, sin embargo, en Galicia o Euskadi sí.

El Ministerio de Inclusión Social, denuncia 'Save The Childen', no marca un umbral mínimo y por eso cada territorio decide las condiciones para solicitar la ayuda, lo que genera GRANDES desigualdades.

Ante esta situación, Carmela del Moral explica que se pide que haya un solo umbral, el de la pobreza, y que de ahí las CCAA puedan aumentarlo para que ningún niño en ningún punto de España no tenga garantizada, al menos, una comida completa al día.