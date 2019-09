La autopsia ha revelado que el bebé al que encontraron muerto en un contendedor de Alicante nació con vida, sano y desarrollado, con las semanas necesarias.

Es la conclusión que han obtenido los forenses tras realizarle la autopsia, a la que ha tenido acceso 'El Mundo'. De este modo, se descarta la hipótesis de que el pequeño falleciera antes o durante el parto.

Si bien, no se puede determinar si el bebé estaba vivo o no cuando lo arrojaron al contenedor. Lo que sí se ha podido comprobar es que el recién nacido estaba lavado y envuelto en una sábana y no presentaba ninguna lesión compatible con malos tratos.

Según recoge el citado diario, el grupo de Homicidios y Policía Científica de la Comisaría Provincial de Alicante están investigando lo ocurrido para localizar a la madre, que habría dado a luz en una casa.

Los hechos ocurrieron este lunes cuando un hombre que buscaba chatarra alertó a las autoridades de la presencia de un cuerpo de recién nacido en el contenedor. En el momento del hallazgo el pequeño todavía tenía el cordón umbilical.