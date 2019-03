El ayuntamiento denuncia las condiciones de habitabilidad de un colegio infantil en Parla

Con la pintura sin rematar, sin electricidad, y aún sin puertas están los cuatro barracones que la Comunidad ha instalado, por el retraso en las obras de ampliación, en el colegio público Teresa de Calcuta de Parla.

En esos barracones empezarán el curso 100 niños de tres años. Su primer año de colegio. El ayuntamiento denuncia que las condiciones de habitabilidad no se cumplen, a sólo cuatro días de empezar el curso. "No tienen electricidad, no está terminado", afirma María José López, primera teniente de alcalde del municipio.

Los padres se sienten ciudadanos de segunda. Los niños con cuatro y cinco años estudiarán en aulas, pero con las obras de ampliación, seis aulas, un polideportivo, y un comedor sin terminar.

Las obras tenían que haber empezado en marzo pasado pero lo hicieron cuatro meses después por la renuncia de cuatro empresas adjudicatarias. La segunda fas de obras incluye la construcción de seis aulas, un polideportivo y un comedor.

La comunidad insiste en que el retraso se produjo por la negativa de cuatro empresas adjudicatarias. Y desde la consejería aseguran que los barracones cumplen con las condiciones de habitabilidad, como otros barracones instalados en la Comunidad y se escuda en los que también se instalan en Andalucía o Cataluña.

Si para el martes no está listo el ayuntamiento ha anunciado que pondrá a disposición de los padres las instalaciones de la casa de la juventud, en el mismo barrio, hasta que tengan garantías de habitabilidad. De la tercera fase de obras no quieren ni oir hablar.