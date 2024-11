El aumento de los precios y la falta de stock hacen prácticamente imposible conseguir coches de segunda mano en Valencia

La Generalitat Valenciana estima que 120.000 coches han sido arrasados. Los talleres no dan abasto para tratar de reparar los que se pueden salvar. Asociaciones de consumidores advierten de posibles estafas.

Las zonas afectadas por la DANA tratan de volver a la normalidad, de hecho, algunos escolares ya han podido volver a las clases e, incluso, algunas personas se han podido reincorporar a sus trabajos. Sin embargo, además de recuperar sus casas o sus negocios, las víctimas del temporal también necesitan recuperar sus coches. Según datos de la Generalitat Valenciana, más de 120.000 vehículos han sido arrasados, y conseguir uno de segunda mano se ha vuelto una tarea casi imposible, debido a la falta de oferta y el aumento del precio.

Una vecina de Catarroja ha relatado su experiencia: "Estamos buscando por internet, pero tienen muchos kilómetros o están destruidos y que los precios se han disparado". Precisamente, internet se ha convertido en el principal recurso para buscar nuevos vehículos, como ha confirmado Marcel Blanes, director de Relaciones Institucionales de Coches.net: "Las búsquedas en Valencia y estas zonas se han incrementado claramente en nuestro portal".

Por si fuera poco, los concesionarios tampoco tienen stock suficiente como ha reconocido Cristina Sáez, propietaria del concesionario Sáez Ocasión, quien ha asumido que "vamos a tener que comprar un poquito más caro para tenerlo ya, porque también es difícil encontrar coches de segunda mano incluso para nosotros".

A esta situación se añade que los talleres no dan abasto tratando de reparar los que se podrían salvar, aunque no pueden garantizar su plena recuperación. Por esta razón ya hay afectados que han descartado arreglarlo y tratan de venderlo por internet. Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores advierten a los compradores de que tengan cuidado con posibles estafas, que huyan de la urgencia de los vendedores y que no envíen dinero o documentos sin comprobar antes que la venta es real. Además, Julián Tio, portavoz de la Asociación Valenciana de Consumidores (AVACU), ha señalado que "adquirir un vehículo en esas condiciones supone una merma en la garantía importante".