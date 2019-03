Asunta llegó a ingerir 27 pastillas de Orfidal el día de su muerte

CÁLCULO DETERMINADO POR DOS FORENSES DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

El cálculo realizado por dos expertas forenses de la Universidad de Santiago de Compostela determina que Asunta Basterra ingirió al menos 27 pastillas de Orfidal de un miligramo el día de su muerte. Además, la ingesta del medicamento se pudo dar sobre la hora de la comida, provocando que no tuviera un efecto tan rápido sobre la pequeña. No obstante, no es posible saber si la cantidad determinada le fue suministrada a la menor en varias dosis o de golpe "desde el punto de vista toxicológico". En cuanto al hallazgo del cadáver, una forense de Imelga considera que la niña fue "colocada" de "forma rápìda".