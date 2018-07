Así trabajan los 'cibermentores', jóvenes que ayudan a otros a prevenir el acoso escolar en redes sociales

Un 37% de los jóvenes sufre ciberacoso, según ha revelado un estudio de Microsoft. Los profesores se sienten indefensos y, hasta cierto punto, responsables cuando un caso de 'ciberbullying ' asoma en su centro educativo.

"Yo creo que la palabra exacta es 'indefensión'. No saben, no tienen herramientas para trabajar y las están empezando a pedir", explica Arrate Emaidi, de la ONG Pantallas Amigas.

El 'bullying', o acoso en el centro escolar, ha tomado las redes sociales, convirtiéndose en una herramienta letal. Uno puede estar conectado al ordenador y recibir el acoso en cualquier momento. Eso multiplica las posibilidades y dificulta su vigilancia.

"Es difícil que un profesor lo detecte en el día a día de las clases. Primero, por desconocimiento; y, en segundo lugar, porque ocurre fuera", comenta Jesús Almaraz Olivares, director del Instituto Ramiro de Maeztu.

Móviles, ordenadores e incluso consolas son el medio en el que se suele ejecutar el 'ciberbullying'. Además, se produce fuera del centro escolar y es muy difícil de detectar, por eso, para los expertos, lo único que funciona es la prevención.

La ONG 'Pantallas Amigas' ha puesto en marcha un proyecto pilotos en dos institutos madrileños. Los 'cibermentores', alumnos de 4º de la ESO formados para detectar y enseñar a los más pequeños lo que es el 'ciberbullying'. Charlas que se trasladan luego a padres y profesores porque para combatir, primero hay que conocer.

"'Snapchat', una red social donde se suben videos o fotos y que están durante un determinado tiempo y luego desaparecen", pone a modo de ejemplo el director, Ramiro. Porque, cuanto más sepan de ti, más vulnerable eres. Por eso hay que controlar periódicamente tus contactos, pasar el antivirus tanto en el ordenador como en el móvil.

Si aún así se te "cuela" alguna persona molesta, guarda las supuestas pruebas de acoso pero, sobre todo, comunícalo. "Una persona que sufre ciberacoso no es capaz de decirlo o no sabe cómo decírselo a los demás o no saben si es importante”, cuenta una alumna del instituto.