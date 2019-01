Así relata la jueza los cinco minutos de horror en la violación de 'La Manada de Callosa': "Estaban todos encima de ella"

En los primeros segundos del vídeo se escuchan los lamentos de la víctima, según el atestado, parece que tiene la boca tapada. La jueza describe así los cinco minutos de horror, grabados en el sótano de este domicilio.

"Son de un carácter sumamente degradante y vejatorio y de extrema dureza, pudiendo observar como la víctima no tiene ningún control sobre sí misma. No es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza, se oyen quejas,gemidos, alcanza a decir únicamente no", explica el auto de prisión.

Se niega, se resiste e incluso muerde a uno de sus agresores intentando defenderse. "La sensación de dominio sobre la víctima es apabullante, todos encima de ella. En todo momento es manejada por los detenidos ", continúa el auto.

Hacen con ella lo quieren. Desnuda, no puede tenerse en pie. "La víctima dice 'tengo mucho frío', volviendo a quejarse sonando su lamento como si tuviera la boca tapada", explica el atestado·

Imágenes que contradicen la versión de los acusados. Según su declaración, a la que tenido acceso laSexta, la relación fue consentida. "Que los cuatro estaban bebidos, la víctima también. Que no la forzaron en ningún momento. Recuerda haber mantenido relaciones sexuales y que venían tonteando en el coche de camino a Callosa", apunta la declaración de uno de los detenidos, de 21 años.

La jueza destaca que entre tanta crueldad, se escuchan las risas de los detenidos. Disfrutan mientras degradan y humillan a una mujer.