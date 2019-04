Así pasan la noche las personas sin hogar que renuncian a albergues a pesar de la ola de frío

Madrid o Barcelona tienen alrededor de 3.000 personas sin hogar. Emilio pese a lo fría que ha sido esta noche ha dormido entre cartones: "Es más térmico que una tienda de campaña porque el cartón sí que te aísla del frío".

Él no ha querido ir a un albergue, aunque desde el Ayuntamiento de Madrid se lo han ofrecido: "Yo no soy un yonki ni un tóxico, una cosa es que yo tenga que convivir con personas que estén algo degradadas y otra cosa es que me destines aun centro donde se están derivando a las personas más degradadas".

En Valencia la noche también ha sido muy fría, la Policía Municipal ha ido recogiendo a personas para custodiarlas hasta los albergues, pero Evaristo no ha querido dejar solo el carro en el que tiene sus únicas pertenencias: "Tengo mantas, tengo ropa".

En Barcelona, pese a que el Ayuntamiento ofrece más de 2.000 plazas en Albergues, Jordi dice que los cercanos están todos llenos y no quiere alejarse del lugar donde duerme normalmente. "Las personas especialmente vulnerables que no quisieron entrar en el recurso se les va a buscar para ver cómo están de salud y se les acompaña", afirma Laia Ortiz, teniente de alcalde de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valencia.

Las campañas del frío de Ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, o Valencia estarán en marcha hasta que termine el invierno.