Así fueron los momentos previos al ataque de ansiedad que sufrió un conductor de VTC en la huelga de taxistas de Barcelona

Un conductor de un vehículo VTC sufrió una fuerte crisis de ansiedad tras ser agredido por un grupo de taxistas. Después de que varias personas se acercaran a su vehículo y rompieran los cristales, el conductor tuvo que ser atendido.

Fue un taxista el que, al ver el estado en el que se encontraba el conductor, le sacó del coche y le tumbó en el suelo para que pudiera ser atendido por los servicios de emergencia.

Pero no ha sido el único que ha pasado un momento complicado, ya que otro se ha visto rodeado por cientos de manifestantes que han provocado que la Guardia Urbana tuviera que intervenir. Ni siquiera la reportera de laSexta se libró de las amenazas cuando varios taxistas advertían: "Si no quieres quedarte sin cámara, no grabes".