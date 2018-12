El ataque racista que ha indignado a las redes: "Tú a mí no me tocas porque soy mujer española"

El incidente racista ha tenido lugar este martes en una tienda de Murcia, y ha sido grabado por un cliente que se encontraba comprando en ese momento. En el vídeo se observa cómo una mujer, que dice ser de nacionalidad española increpa a gritos a la trabajadora del establecimiento: "Que yo no te he tocado chinica". "Tú a mí no me toques porque soy una mujer española", sentencia la mujer en un momento de tensión.

Las redes se han hecho eco del vídeo que sobrepasa los 20.000 retuits. Califican la situación de vergonzosa y alaban la valentía de la trabajadora que trata de alejar a la mujer del local.

Al final de la grabación, la mujer de mediana edad amenaza a la empleada: "Que te vayas fuera tú, que soy más que tú", un acto racista que ha indignado a los usuarios de la red.