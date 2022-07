El racismo empieza con gestos crueles como este de un muñeco que rechazó dar la mano a dos niñas negras. Las pequeñas estaban disfrutando de un desfile de Barrio Sésamo. En el personaje de Rosita, baila, choca los cinco a los niños, pero al llegar a las dos niñas negras pasa de largo. Les niega con la mano y se va.

"Después de decirles que no con la mano, se acerca a la familia que teníamos al lado y abraza a otra niña. Mis niñas querían saber por qué las ignoraron. Qué habían hecho mal", cuenta la madre, que tacha el trato de racista.

Una ola de denuncias

Estas imágenes han iniciado una oleada de denuncias con vídeos similares. En las que el muñeco aparece pasando de largo de diferentes pequeños, todos ellos con algo en común no son blancos.

Varios personajes públicos como la cantante Kelly Rowland han pedido explicaciones por estas acciones. "Llego a ser yo la madre y prendo fuego a todo el desfile", ha sentenciado por el acto que claramente considera racista y exige responsabilidades.

La respuesta de la compañía

Barrio Sésamo ha asegurado en un comunicado que su muñeco está devastado. Que no tenía la intención de ser racista. Si no de no saturarse con todas las peticiones de niños para que los cogiera.

"Es una conducta francamente asquerosa e inaceptable", asegura el abogado de la familia. No es la primera vez que denuncian un trato similar por parte de otros personajes. Una conducta que contrasta con los valores que ha defendido siempre esta serie.