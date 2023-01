Los cinco hombres detenidos en Castelldefels por violar al menos a tres chicas actuaban según un plan en el que cada uno de ellos tenía un rol. Todo organizado mediante un grupo de WhatsApp en el que se compartían mensajes en los que comentaban cómo habían "destrozado a una chavala" justo el día después de una de estas agresiones.

El grupo lo creó, según 'El Periódico de Cataluña', el cabecilla, al que otros obedecían, un hombre al que describen inteligente y persuasivo que trabajaba en una gestoría.

El modus operandi era siempre el mismo: uno de ellos, apodado "el cubano", era el cebo que contactaba con las víctimas por una red social. Quedaba con las chicas y luego las invitaba a una fiesta a su casa, y allí es donde después de ingerir alcohol se producían las agresiones denunciadas.

Otro de ellos, un cocinero, según publica el mismo medio, era el que grababa las presuntas violaciones grupales.

Los cinco se encuentran en prisión provisional y los Mossos no descartan que puedan sumarse a la denuncia más víctimas tras analizar el grupo de WhatsApp. El cabecilla, según ha podido saber 'El Periódico de Cataluña', también acosaba por redes sociales a otras chicas con las que compartía clases de salsa.

Los mensajes de la manada

En el grupo de WhatsApp que ha sido intervenido por los investigadores se puede leer mensajes como "desde cuando una tía es solo para uno" o "la chica va muy borracha, se aproxima trío". Incluso se llega a hablar de violación: "Te pueden buscar la ruina por un polvo que no vale la pena. ¿Pero no dice nada de violación ni nada no? Esa palabra da miedo, sabes cómo están las cosas. Una violación seria ir por la calle pillar a una tía atarla y eso. Igual ella dijo que no quería hacer de todo y lo hicimos, es diferente", escribió uno de los detenidos.

También hablan de lo indispuestas que se encontraban las mujeres cuando se produjeron estas supuestas violaciones. "La pava iba súper borrachísima que hubo un momento, tío, que flipé... justo antes de llegar al dormitorio la pava se cayó al suelo, tío, que recuerdo que la tuve que ayudar a levantarse y todo", dice otro de estos mensajes.