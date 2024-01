Marco R., el presunto asesino de sus exparejas Paula y Sibora Gagani en Málaga, ha reconocido ante la jueza prácticamente lo mismo que en la carta que le envió: que mató a la primera y emparedó el cadáver de la segunda, pero que no le causó la muerte. Aunque en la misiva sí llega a decir que "no tenía intención de matar" y que lo hizo en legítima defensa, ante la jueza el acusado ha evitado decir que la mató. Solo ha dicho que no se acordaba, que estaban solos y que fue en defensa propia.

El investigado, un ciudadano italiano internado en el Centro Penitenciario de Huelva desde su detención por el asesinato de Paula en mayo de 2023, ha declarado por videoconferencia este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos y ha asegurado que ella le atacó y él se defendió. Ha recalcado que estaba drogado y no recuerda exactamente los hechos, pero ha precisado que estaban solos en el apartamento, según fuentes judiciales citadas por la agencia Efe.

Durante su declaración, que se ha prolongado casi cuatro horas, ha relatado que la relación se había roto, pero que no había abandonado la vivienda porque todavía no le habían pagado el finiquito en su trabajo, aunque tenía todas las cosas preparadas para irse.

Respecto a la relación que mantenía con Paula, ha dicho que aunque hubieran roto se preocupaba por ella y que por eso la noche anterior al crimen le escribió mensajes y la llamó por teléfono, al tiempo que ha negado que la maltratara, aunque ha reconocido que en varias ocasiones, cuando vivían en Benalmádena, los vecinos tuvieron que llamar a la Policía por discusiones.

En cuanto al asesinato de Sibora Gagani, el investigado ha confesado que emparedó el cadáver, pero ha dicho que no fue el responsable de su muerte. Así, solo ha reconocido que ocultó su cadáver, que apareció envuelto en bolsas y dentro de una caja de madera tras una doble pared en junio del año pasado.

En la carta que ha enviado a la jueza, Marco R. sostiene que él fue quien dio "la información clave" a la Policía de Torremolinos sobre dónde estaba el cuerpo de Sibora, pero que los agentes le habían "vendido" mintiendo y diciendo que era el responsable de su muerte pese a que no era así, que era un asunto bastante más complejo.

Se le imputan al menos dos asesinatos machistas

Marco R. confesó en mayo del pasado año que emparedó a Sibora antes de una declaración judicial por el crimen de Paula, cuando vio su imagen en un tablón en las dependencias policiales y comentó que utilizó ácido para hacer desaparecer el cuerpo.

Sibora Gagani se mudó con Marco R. a la Costa del Sol en 2011 y desapareció el 7 de julio de 2014, poco después de romper su relación con él, fecha desde la que su familia, que reside en Italia, desconocía su paradero. La investigación por su desaparición se reanudó a los pocos días de que Marco R. fuera arrestado por el asesinato a puñaladas de Paula en otra vivienda de Torremolinos. Tras varios registros en el piso que habían compartido, se encontraron los restos de la joven.