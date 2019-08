Una española ha sido asesinada en la ciudad alemana de Mannheim, pero todavía no se conocen las circunstancias de lo ocurrido, ha indicado un portavoz del consulado de España en Stuttgart.

"Estamos, al tanto, pero no podemos dar ningún dato. La Policía dice que no podemos dar información hasta el lunes, por lo tanto no le puedo decir más", ha señalado.

La Policía de Mannheim había informado del hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en Mannheim y había señalado que los indicios apuntan a que se trata de un homicidio. Su cuerpo fue encontrado en la vivienda de su exnovio, que es el principal sospechoso.