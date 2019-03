Arde la Sierra Calderona: el incendio sigue activo y amenazando el corazón del paraje natural

Las llamas siguen avanzando sin control por el fuerte viento de poniente que avivan el fuego. El incendio se originó en dos focos en Gátova, en Valencia, y aunque no han tenido que desalojarse zonas residenciales, los vecinos no han podido dormir.

Las tareas de extinción no han parado durante la noche, pero hasta el amanecer no han podido incorporarse los medios aéreos. En total, 20 efectivos aéreos y 300 terrestres trabajan con el objetivo de que el fuego no llegue ni a la localidad de Segorbe ni a Gátova.

Las llanas han arrasado ya 267 hectáreas e investigan las causas que originaron el fuego, porque no se descarta que el incendio sea provocado. "La zona no es inaccesible y no había aparentemente una situación de rayos latentes como ocurre en otras ocasiones, cuenta el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner.

El fuego amenaza el parque natural de la Sierra de la Calderona, mientras los equipos de emergencia trabajan de forma incansable para extinguir el incendio.